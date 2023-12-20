В столичном регионе продолжатся снегопады

Сегодня в Москве и Подмосковье снова пройдут снегопады и немного похолодает, однако снег продержится недолго – уже в пятницу в регион придет новый циклон, который принесет с собой тепло.

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, продолжатся снегопады и похолодает до 3 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Снег, мокрый снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/с"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 730 мм ртутного столба, однако и небольшое похолодание, и снег продержатся в регионе недолго – уже завтра потеплеет, а к пятнице регион захватит очередной циклон, и температура воздуха повысится до 3 градусов тепла.