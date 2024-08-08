Вестник Кавказа

Кот-нелегал приплыл на контейнере из Стамбула в Новороссийск

Кот-нелегал приплыл на контейнере из Стамбула в Новороссийск
© Фото: FESCO
Черный кот случайно оказался на борту сухогруза, следовавшего из Стамбула в Новороссийск. Всю дорогу моряки кормили и поили его, но теперь ему грозит депортация обратно в Турцию.

Кот нечаянно приплыл из Стамбула в Новороссийск на сухогрузе транспортной компании Fesco, рассказали в ее пресс-службе.

Уже в море моряки услышали, что в одном из контейнеров раздается мяуканье. Каким-то образом животное попало внутрь и оказалось заперто там.

Экипаж решил спасти пушистого путешественника. Еду и воду коту получилось передавать через узкую щель. За время плавания коту даже дали имя – его назвали Бурак.

На свободу зверь выбрался лишь в порту Новороссийска. Но там оказалось, что Бурак невольно нарушил таможенные правила. Теперь его ожидает депортация, однако FESCO пытается решить этот вопрос, чтобы Бурак смог остаться в России, и ищет ему хозяев.

 

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