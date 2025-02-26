Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и ИРИ провели телефонную беседу

Главы МИД Азербайджана и ИРИ провели телефонную беседу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Беседа по телефону была проведена сегодня министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана. Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки.

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы рассматривались вопросы, касающиеся двусторонних и региональных связей.

Глава МИД Азербайджана обратил внимание на большое значение, которое имеет политический диалог в развитии отношений Тегерана и Баку.

Кроме того, участники разговора указали на стратегическое значение, которое имеют совместные азербайджано-иранские проекты в разных сферах, таких как энергетика, транспорт и инвестиции. В частности было обращено особое внимание на то, что транспортные коридоры, проходящие по иранской территории, а также инфраструктурные проекты, которые свяжут западные регионы АР с Нахчыванской Автономной Республикой, открывают новые возможности.

Байрамов и Аракчи также сделали акцент на роли межправительственной экономической комиссии, которую она играет для развития торгово-экономических связей Азербайджана и Ирана.

Дипломаты также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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