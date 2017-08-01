Пожар вспыхнул в Центральном детском магазине в Москве

В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина. Жертв и пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

В расположенном в центре Москвы Центральном детском магазине вспыхнуло возгорание витрины на первом этаже, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

В настоящее время огонь полностью уничтожен, площадь пожара составила 2 кв м. Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 18 спасателей и 5 единиц техники.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате пожара нет, до прибытия подразделений МЧС Центральный детский магазин самостоятельно покинуло 100 человек.

В самом ЦДМ уточнили, что ситуация находится под контролем, угроз для работников здания, а также посетителей нет.