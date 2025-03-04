Тепло в Москве стало рекордным для 12 марта

Новый рекорд по температуре зафиксировали специалисты в российской столице сегодня. Прошлый был побит 23 года назад.

Столица России побила рекорд по температуре 12 марта, передали в центре погоды "Фобос".

"В Москве установлен рекорд тепла. К 12:00 на столичной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 9,5 градуса"

- ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

Прошлый рекорд был установлен еще 23 года назад, в 2002 году. Тогда специалисты зафиксировали 9,2 градусов тепла.

Напомним, что потепление также пришло в южные регионы России, где еще в конце февраля наблюдались аномальные морозы. Из-за резкой смены погоды возникла угроза для сбора урожая озимых культур.