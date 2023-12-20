Новый год в Москве будет снежным - Вильфанд

В Гидрометцентре обещают хорошую погоду в новогоднюю ночь в Москве. Пушистый снег и минимальный мороз позволят насладиться праздником.

О том, какой будет погода в новогоднюю ночь в столице и Подмосковье рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«И днем, и ночью одна и та же температура: от минус 4 до плюс 1 градуса, небольшой снежок. Очень мягкая погода. Особенно она будет ощутима за городом, где точно не будет никакой слякоти. Белый снежок и настоящая природа»

– Вильфанд

Метеоролог напомнил, что в предстоящие дни прогноз будет уточнен, передает Агентство городских новостей «Москва».

Уже известно, что самым холодным днем последней недели 2023 года станет четверг.