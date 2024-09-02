Вестник Кавказа

Эрдоган назвал стратегическую цель Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членство в ЕС является стратегической целью Турции. Ранее он сказал, что Евросоюз пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал вступление в Евросоюз стратегической целью Анкары. Он отметил, что Турция это подчеркивала неоднократно.

Президент заявил, что турецкое руководство часто обсуждает с собеседниками желание развивать сотрудничество с Европой на основе взаимовыгоды и уважения.

Глава государства добавил, что Евросоюз сможет добиться предотвращения потери своей мощи и высоты только через полноправное членство Турции.

Ранее он говорил, что Европа на фоне конфликта на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время.

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