Вестник Кавказа

Вслед за ВТБ оплату покупок в Турции по QR-коду запустит "Сбер"

Вслед за ВТБ оплату покупок в Турции по QR-коду запустит "Сбер"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "Сбере" заявили о тестировании оплаты покупок в Турции по QR-коду. Ранее о запуске подобной операции на территории страны сообщили в ВТБ.

Пресс-служба банка "Сбера" сообщила, что оплата покупок по QR-коду через собственное приложение на территории Турции в настоящее время находится на стадии тестирования.

Как отметили в организации, полноценный запуск данной услуги для клиентов должен состоятся в конце марта, сейчас ведется внедрение функции в приложение "Сбербанк Онлайн".

Банк выразил надежду, что оплату QR-кодом можно будет совершать во всех торговых центрах, кафе и ресторанах Турции, где поддерживается данный способ платежа.

В пресс-службе добавили, что для совершения оплаты необходимо через приложение "Сбербанк Онлайн" отсканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж.

Ранее оплату по QR-коду на территории Турции запустил банк ВТБ. Клиенты уже приступили к использованию такого вида оплаты при помощи приложения "ВТБ Онлайн".

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