Вслед за ВТБ оплату покупок в Турции по QR-коду запустит "Сбер"

Пресс-служба банка "Сбера" сообщила, что оплата покупок по QR-коду через собственное приложение на территории Турции в настоящее время находится на стадии тестирования.
Как отметили в организации, полноценный запуск данной услуги для клиентов должен состоятся в конце марта, сейчас ведется внедрение функции в приложение "Сбербанк Онлайн".
Банк выразил надежду, что оплату QR-кодом можно будет совершать во всех торговых центрах, кафе и ресторанах Турции, где поддерживается данный способ платежа.
В пресс-службе добавили, что для совершения оплаты необходимо через приложение "Сбербанк Онлайн" отсканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж.
Ранее оплату по QR-коду на территории Турции запустил банк ВТБ. Клиенты уже приступили к использованию такого вида оплаты при помощи приложения "ВТБ Онлайн".