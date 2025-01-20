Клиенты ВТБ смогут совершать покупки в Турции по QR-коду

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Турции. Клиенты банка уже начали использовать приложение "ВТБ Онлайн" для совершения операций.

Банк ВТБ сообщил о запуске оплаты покупок в Турции по QR-коды через приложение "ВТБ Онлайн" с сегодняшнего дня. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

ВТБ запустил этот функционал первым среди российских банков. Клиенты ВТБ уже приступили к использованию QR-кодов для совершения операции в торговых центрах Турции.

В банке подчеркнули, что для оплачивания покупок в торговых точках необходимо навести камеру через приложение "ВТБ Онлайн" на QR-код на чеке или терминале.

Уточняется, что все платежи совершаются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. Комиссия за финансовые операции не взимается, лимит составляет от 10 рублей до 350 тыс рублей.