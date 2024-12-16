Вестник Кавказа

В Тегеране заработает филиал ВТБ

В Тегеране заработает филиал ВТБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца текущего 2025 года в столице Ирана заработает первый филиал российского банка – им станет работающее в Тегеране представительство банка ВТБ. Филиал будет обеспечивать ВЭД российских и иранских компаний.

До конца текущего 2025 года в столице Ирана Тегеране заработает первый филиал российского банка – им станет банк ВТБ, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал, вопрос уже принципиально согласован с Центробанком России, осталось получить одобрение на это иранского финансового регулятора, передает портал Info.RM.

Филиал банка на первых порах будет ориентирован на поддержку внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских и иранских компаний: коммерческим структурам двух стран будет доступен широкий спектр банковских услуг, в том числе - расчеты в национальных валютах.

Ожидается, что старт работы филиала значительно снизит риски и затраты на международные расчеты, а в его работе будут принимать участие не только российские, но и иранские специалисты.

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