В Тегеране заработает филиал ВТБ

До конца текущего 2025 года в столице Ирана заработает первый филиал российского банка – им станет работающее в Тегеране представительство банка ВТБ. Филиал будет обеспечивать ВЭД российских и иранских компаний.

До конца текущего 2025 года в столице Ирана Тегеране заработает первый филиал российского банка – им станет банк ВТБ, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал, вопрос уже принципиально согласован с Центробанком России, осталось получить одобрение на это иранского финансового регулятора, передает портал Info.RM.

Филиал банка на первых порах будет ориентирован на поддержку внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских и иранских компаний: коммерческим структурам двух стран будет доступен широкий спектр банковских услуг, в том числе - расчеты в национальных валютах.

Ожидается, что старт работы филиала значительно снизит риски и затраты на международные расчеты, а в его работе будут принимать участие не только российские, но и иранские специалисты.