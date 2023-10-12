В столичном регионе будет тепло и ветрено

Опубликовано: 6:29, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичном регионе сегодня заметно потеплеет, но будет дождливо и ветрено – в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за ожидаемого сильного ветра.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет тепло, но сыро – весь день ожидаются дожди, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Дождь. Температура воздуха в Москве составит от 12 до 14 градусов тепла, по области от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/c, с порывами до 15-20 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 736 мм ртутного столба. В то же время в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого будут доходить до 20 м/с, в связи с чем в Москве и области действует предупреждение о желтом, повышенном уровне опасности.