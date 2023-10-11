Краснодарский край ждет бабье лето

Опубликовано: 11:04, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потепление вскоре начнется на Кубани. В пятницу в регионе ожидается до 22 градусов тепла.

Летнее тепло еще порадует жителей Краснодарского края и гостей региона, в конце текущей недели воздух прогреется до плюс 22.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что среда будет самым холодным днем недели. Сегодня в регионе около плюс 10, в четверг - 13-18 градусов тепла, а в пятницу можно ожидать до плюс 22. В дневные часты воздух будет прогреваться до летних показателей, хотя ночи останутся довольно холодными.

Предстоящее потепление после холодного периода в Краснодарском крае можно назвать бабьим летом.