Бархатный сезон в России завершится в выходные

Опубликовано: 10:47, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Бархатный сезон 2023 года заканчивается. Самое теплое море на этой неделе можно найти в Сочи. Синоптики считают, что купаться на юге можно до начала октября.

Еще несколько дней простоит на юге России погода, которую принято называть бархатным сезоном.

"Жители и гости юга России, Северного Кавказа смогут наслаждаться бархатным сезоном до конца сентября благодаря антициклону. В западной части юга России температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а в восточной, ближе к Каспию, - на 2-3 градуса выше средних многолетних значений"

– ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская

Метеоролог уточнила, что теплая погода будет сопровождаться плотным восточным ветром.

В ближайшие дни в Севастополе будет около плюс 26, в Ялте чуть прохладнее, плюс 21-23, в Махачкале ветер "сдует" несколько градусов к концу недели, прогнозируется 20-24 градуса.

В Сочи погода стабильная, воздух прогрет до плюс 24-26, штиль, температура моря - плюс 25, такие показатели сохранятся до начала октября. Отметим, что в Сочи вода в море самая теплая. Второе место занимает Туапсе - плюс 24-25, передает ТАСС.

"В Ейске [ожидается] +20 градусов, в Феодосии и Алуште [прогнозируют] +22 градуса, в Ялте, Евпатории и Анапе [до] +23 градусов, в Геленджике [до] +24 градусов"

– Котилевская

Вода в Новороссийске сегодня также позволяет купаться - 23 градуса.

Купальный сезон завершается обычно, когда температура воды опускается ниже 22 градусов.