В Ставрополе научат технологическому предпринимательству

В СКФУ заработал Центр, на базе которого будет проводиться обучение в области технологического предпринимательства. В настоящее время ведется набор слушателей.
Отмечается, что подобное образовательное направление на Северном Кавказе организовано впервые.
«Центр компетенций в сфере технологического предпринимательства стал первым подобным на Северном Кавказе …Обучение начнется по мере комплектования групп. В центре студенты смогут повысить свои компетенции в области финансов, инвестиций, построения стартапов»
– ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Также все слушатели курсов смогут установить связь с экспертами в области своей предпринимательской деятельности и найти клиентов.
В университете также отметили, что реализация данного проекта внесет весомы вклад в формирование стартап-культуры в республиках СКФО.