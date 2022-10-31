В Ставрополе научат технологическому предпринимательству

На базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) откроется центр по обучению предпринимателей и тех, кто хочет в будущем выбрать эту сферу деятельности. Цель работы центра повысить различные компетенции предпринимателей и сформировать в республиках Северного Кавказа стартап-культуру.

В СКФУ заработал Центр, на базе которого будет проводиться обучение в области технологического предпринимательства. В настоящее время ведется набор слушателей.

Отмечается, что подобное образовательное направление на Северном Кавказе организовано впервые.

«Центр компетенций в сфере технологического предпринимательства стал первым подобным на Северном Кавказе …Обучение начнется по мере комплектования групп. В центре студенты смогут повысить свои компетенции в области финансов, инвестиций, построения стартапов»

– ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Также все слушатели курсов смогут установить связь с экспертами в области своей предпринимательской деятельности и найти клиентов.

В университете также отметили, что реализация данного проекта внесет весомы вклад в формирование стартап-культуры в республиках СКФО.