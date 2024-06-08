Уникальные гроубоксы для выращивания растений разработали в СКФУ

Отечественный гроубокс с уникальными характеристиками создали на Ставрополье. Миниатюрная теплица будет дешевле и "продвинутее" зарубежных аналогов.

Магистранты СКФУ разработали перспективное устройство – гроубокс, или мини-теплицу, которая сама создает и поддерживает подходящий для того или иного растения микроклимат, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

В сообщении уточняется, что разработка в перспективе сможет применяться и для крупных промышленных комплексов теплиц, что позволит повысить урожайность и увеличить эффективность выращивания в закрытом грунте, пишет ТАСС.

Идея гроубокса выиграла конкурс "Студенческий стартап", ее создателям выделили миллион рублей на ее реализацию.

В пресс-службе СКФУ обратили внимание на такое преимущество проекта, как использование созданных специально для него систем управления. Это означает, что мини-теплица будет полностью независима от импортных решений.

Кроме того, гроубокс обладает уникальным наборов характеристик: прозрачные дверцы, через которые можно следить за растениями, модуль Wi-Fi, который позволит контролировать процесс удаленно, а также набор сценариев для выращивания того или иного вида растений.

Ученые намерены запатентовать разработку и запустить ее в производство, чтобы скоро выйти на отечественный рынок. Предполагается, что цена на это устройство будет ниже зарубежных аналогов.