Вестник Кавказа

Уникальные гроубоксы для выращивания растений разработали в СКФУ

Уникальные гроубоксы для выращивания растений разработали в СКФУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отечественный гроубокс с уникальными характеристиками создали на Ставрополье. Миниатюрная теплица будет дешевле и "продвинутее" зарубежных аналогов.

Магистранты СКФУ разработали перспективное устройство – гроубокс, или мини-теплицу, которая сама создает и поддерживает подходящий для того или иного растения микроклимат, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

В сообщении уточняется, что разработка в перспективе сможет применяться и для крупных промышленных комплексов теплиц, что позволит повысить урожайность и увеличить эффективность выращивания в закрытом грунте, пишет ТАСС.

Идея гроубокса выиграла конкурс "Студенческий стартап", ее создателям выделили миллион рублей на ее реализацию.

В пресс-службе СКФУ обратили внимание на такое преимущество проекта, как использование созданных специально для него систем управления. Это означает, что мини-теплица будет полностью независима от импортных решений.

Кроме того, гроубокс обладает уникальным наборов характеристик: прозрачные дверцы, через которые можно следить за растениями, модуль Wi-Fi, который позволит контролировать процесс удаленно, а также набор сценариев для выращивания того или иного вида растений.

Ученые намерены запатентовать разработку и запустить ее в производство, чтобы скоро выйти на отечественный рынок. Предполагается, что цена на это устройство будет ниже зарубежных аналогов.

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