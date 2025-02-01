Вестник Кавказа

Уникальное "молочное" моющее средство разработали в Ставрополе

Уникальное "молочное" моющее средство разработали в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские ученые создали натуральное безопасное моющее средство. Оно создано из молочной соли и не требует смывания.

Специалисты из СКФУ совместно с коллегами из Германии, Саудовской Аравии и Йемена разработали уникальное безопасное моющее средство, результаты исследований опубликованы в Scientific reports.

"Показатели нашего средства полностью удовлетворяют требованиям пищевой промышленности: по эффективности против "сырной бактерии" (Penicillium roqueforti) и разных форм кишечной палочки оно превосходит многие аналоги"

– доцент СКФУ Анастасия Блинова

Средство не вредит металлическим поверхностям, в отличие от щелочных составов, а также не требует смывания водой. Кроме того, оно безопасно для млекопитающих.

Обеззараживающее средство на основе вторичного отхода переработки молока (минерализата молочной сыворотки, известной, как молочная соль) и наночастиц серебра может успешно использоваться для очистки емкостей, используемых в пищевой промышленности.

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