Уникальное "молочное" моющее средство разработали в Ставрополе

Специалисты из СКФУ совместно с коллегами из Германии, Саудовской Аравии и Йемена разработали уникальное безопасное моющее средство, результаты исследований опубликованы в Scientific reports.
"Показатели нашего средства полностью удовлетворяют требованиям пищевой промышленности: по эффективности против "сырной бактерии" (Penicillium roqueforti) и разных форм кишечной палочки оно превосходит многие аналоги"
– доцент СКФУ Анастасия Блинова
Средство не вредит металлическим поверхностям, в отличие от щелочных составов, а также не требует смывания водой. Кроме того, оно безопасно для млекопитающих.
Обеззараживающее средство на основе вторичного отхода переработки молока (минерализата молочной сыворотки, известной, как молочная соль) и наночастиц серебра может успешно использоваться для очистки емкостей, используемых в пищевой промышленности.