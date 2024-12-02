Вестник Кавказа

Ученые из Ставрополя представили инновационный способ обогащения еды полезными веществами

Ученые из Ставрополя представили инновационный способ обогащения еды полезными веществами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские исследователи представили способ обогащения еды полезными бактериями. За основу взята методика капсулирования.

Группа исследователей из Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) представила инновационную разработку, которая может помочь получать полезные микроэлементы из продуктов питания. 

Ученые создали специальные капсулы небольшого размера, которые позволяют доставить полезные вещества напрямую в кишечник. Это позволяет восполнить нехватку полезных компонентов в рационе современных людей. 

Ставропольские исследователи изобрели специальный капсулятор, который позволяет производить крошечные капсулы из хитозана. Размер капсул не превышает размера манной крупы. 

Внутрь капсул можно поместить, например, молочнокислые бактерии. 

Отмечается, что разработка проводилась совместно с исследователями из Словении и Белоруссии, передает РИА Новости.

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