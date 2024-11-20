Вестник Кавказа

Ученые из Ставропольского края синтезировали новые противораковые соединения из уксуса

Лаборатория
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Разработка противораковых вакцин и препаратов проводится российскими учеными. Ставропольские ученые предложили собственный инновационный метод получения новых препаратов.

Исследователи из Ставрополя открыли уникальный метод синтеза противоопухолевых химических соединений, которые могут найти применение в фармацевтике.  

Способ предполагает применение индолов, уксуса, а также микроволнового излучения. Эксперимент показал, что в ходе реакции возникают новые соединения, которые имеют большой потенциал в деле разработки противораковых препаратов. 

Эксперты отмечают, что новые препараты могут быть эффективны даже в условиях дефицита кислорода, что является частым явлением в новообразованиях. Исследования новых соединений продолжаются.

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