Ученые из Ставропольского края синтезировали новые противораковые соединения из уксуса

Разработка противораковых вакцин и препаратов проводится российскими учеными. Ставропольские ученые предложили собственный инновационный метод получения новых препаратов.

Исследователи из Ставрополя открыли уникальный метод синтеза противоопухолевых химических соединений, которые могут найти применение в фармацевтике.

Способ предполагает применение индолов, уксуса, а также микроволнового излучения. Эксперимент показал, что в ходе реакции возникают новые соединения, которые имеют большой потенциал в деле разработки противораковых препаратов.

Эксперты отмечают, что новые препараты могут быть эффективны даже в условиях дефицита кислорода, что является частым явлением в новообразованиях. Исследования новых соединений продолжаются.