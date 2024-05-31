Крупный тепличный комбинат модернизируют в Карачаево-Черкесии

В КЧР модернизируют тепличный комбинат «Южный». Всего планируется вложить 850 миллионов рублей.

В Карачаево-Черкесии запланирована крупная модернизация тепличного комбината, что открывает новые перспективы для развития сельского хозяйства в регионе. Этот шаг позволит не только увеличить объем производства овощей и зелени, но и повысить качество продукции, сделав её более конкурентоспособной на рынке.

«На 2025 год запланировали реализацию нового инвестпроекта, предусматривающего 2,2 миллиарда рублей на модернизацию теплиц площадью 24 гектара и реконструкцию логистического центра комбината за 850 миллионов рублей. Объем инвестиций в этот проект составит 3 миллиарда рублей»

– гендиректор АО «Агрокомбинат Южный» Азамат Текеев

По его словам, главной целью модернизации тепличного комбината является внедрение современных технологий, автоматизация процессов выращивания растений, а также улучшение условий труда сотрудников. Новое оборудование позволит повысить эффективность производства, сократить затраты на энергию и воду, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

Также стоит отметить, что модернизация тепличного комбината принесет значительные выгоды не только самому предприятию, но и всему региону в целом. Увеличение объемов производства способствует созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и увеличению налоговых поступлений в бюджет региона.