Крупнейшая в мире теплица может появиться в Казахстане

Самая большая в мире теплица может вырасти в Туркестанской области Казахстана. Проект заинтересовал правительство республики. В год тепличный комплекс будет давать свыше 240 тыс т урожая.

В Туркестанской области Казахстана возводится теплица, которая может стать самой большой теплицей в мире.

Огромную теплицу стоит в Казахстане Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура». На первом этапе будет создана теплица на территории в 51 га, в ней ежегодно будет выращиваться свыше 28 тыс тонн томатов. Эксплуатация начнется до конца 2025 года.

Территория тепличного комплекса в будущем может быть расширена на 500 га, тогда урожай составит более 240 тыс тонн овощей в год, что позволит укрепить продовольственную безопасность Казахстана. Этот вопрос обсудили премьер-министр республики Олжас Бектенов и президент агрохолдинга Александр Рудаков.

По словам Рудакова, тепличный комплекс может оказаться крупнейшим в мире, на предприятии смогут работать 7 тыс человек. Овощи, выращиваемые круглогодично, будут поступать как на внутренний рынок, так и за границу.