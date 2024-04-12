Ставрополье примет фестиваль томатов

Фестиваль томатов развернется на территории Ставропольского края. Мероприятие будет проходить с 20 по 22 июля.

В Ставропольском крае в июне этого года впервые состоится уникальное мероприятие - фестиваль томатов. Это событие вызывает большой интерес у местных жителей и гостей региона, так как томаты - это не только популярный продукт, но и символ общения, творчества и веселья.

"Впервые за всю историю Ставропольского края на площадке нашего региона будет проходить "Всероссийский день поля". Очень серьезное глобальное мероприятие, мы ожидаем визит коллег из не менее 60 регионов. Вся площадка будет занимать порядка 65 гектаров… Номенклатура наших сортов и гибридов тоже вызывает интерес, 116 сортов и гибридов было посеяно под озимый сев, порядка 130 – яровой сев"

– глава краевого Минсельхоза Ставрополья Сергей Измалков

Идея проведения фестиваля томатов на Ставрополье зародилась несколько лет назад и преследует несколько целей.

Во-первых, она призвана показать разнообразие сортов томатов, их вкусовые качества и способы выращивания.

Во-вторых, фестиваль станет отличным поводом для обмена опытом среди садоводов и огородников.

Наконец, организаторы надеются, что мероприятие способствует популяризации здорового питания и экологически чистых продуктов.

В релизе отмечается, что программа фестиваля томатов будет насыщенной и интересной для всех категорий посетителей. Планируются конкурсы на лучший томат и самый необычный рецепт с его использованием, мастер-классы по приготовлению томатных блюд, выставки садоводческой техники и семян томатов, а также различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых.