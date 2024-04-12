Ставрополье отправило в Китай продукцию на $73 млн

Ставропольский край экспортировал на китайский рынок в прошлом году товаров на $73 млн. Чаще всего китайские предприниматели закупали продукты питания и драгметаллы.

Ставропольские предприятия активно сотрудничают с китайскими компаниями. В прошлом году аграрии республики отправили продукцию на $73 млн. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава Минэкономразвития региона Дмитрий Полюбин.

Чаще всего Китай покупал у Ставропольского края продукты питания.

"В 2023 году Ставрополье экспортировало в Поднебесную продукцию агропромышленного комплекса на 73 миллиона долларов США, что на 28,4% больше, чем было в 2022 году. В основном зарубежные партнёры закупают у нас мясную, масложировую продукцию, минеральную воду, муку, кондитерские изделия, овощи. Также мы отправляем в Поднебесную драгоценные металлы. Ставрополье в свою очередь импортирует китайские запчасти"

- Дмитрий Полюбин

Глава ведомства отметил, что регион активно наращивает экспорт продукции. В частности, речь идет о предприятиях, которые перешли на самообеспечение.

По словам Полюбина, край развивает сотрудничество в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».