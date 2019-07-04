Ставрополье станет центром по производству меха в РФ

Ставропольский край обладает огромным потенциалом по производству изделий из меха и кожи. Планируется, что для развития данного направления в регионе будут создаваться совместные предприятия.

Ставрополье, будучи одним из крупнейших производителей изделий из натурального меха и кожи в России, обладает огромным потенциалом для развития меховой отрасли. Эксперты предлагают создавать совместные предприятия по производству шкур пушных зверей и готовых изделий на этой территории.

«Мы предлагаем активизировать проекты по созданию совместных предприятий по производству шкурок пушных зверей и готовых изделий на территории России. Ставропольский край является одним из крупнейших регионов в стране по производству изделий из натурального меха и кожи. Считаем, сегодня вполне реальна возможность организации совместных предприятий по выпуску изделий на территории Ставропольского края»

– президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов

Отметим, что Ставрополье известно своими богатыми природными ресурсами, включая разнообразных видов зверей, шкуры которых могут быть использованы для производства меховых изделий. Это создает отличные условия для совместных предприятий, позволяя использовать местные ресурсы эффективно и экономически целесообразно.

Кроме того, необходимо помнить, что Ставрополье имеет богатое наследие в производстве меха и кожи. Местные мастера и предприятия обладают ценным опытом и традициями, которые могут быть переданы на новые совместные предприятия. Это позволит объединить лучшие практики прошлого с инновационными подходами современности.