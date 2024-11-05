Вестник Кавказа

Ученые СКФУ создали инновационное водоотталкивающее нанопокрытие

Зонты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зонты и обувь не будут промокать во время дождя и будут служить намного дольше благодаря инновационной разработке ученых СКФУ, разработавших принципиально новое и недорогое гидрофобное покрытие.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставропольском крае разработали новый состав гидрофобного дорожного покрытия – оно создано на основе оксида кремния по технологии наноматериалов и компонентов древесных смол, рассказал один из авторов работы, директор Института перспективной инженерии СКФУ Андрей Блинов.

"Мы получили покрытия на основе смол березы, сосны и кедра… Наилучший результат показала кедровая смола: при внесении в покрытие 0,1% мы достигли угла смачивания в 131 градус, то есть состав находится на уровне коммерческих аналогов"

- Андрей Блинов

Новое водоотталкивающее покрытие может стать панацеей для многих изделий бытового назначения – таких, как зонты, обувь и любая оптика, включая лобовые стекла автомобилей и очки, рассказали специалисты вуза, передает РИА Новости.

Главный недостаток нынешних таких покрытий - их нестабильность и быстрый износ, еще один существенный недостаток - высокая стоимость производства гидрофобных покрытий, что вынуждает искать более доступные и эффективные водоотталкивающие материалы.

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