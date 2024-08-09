Ставропольский айран будет еще вкуснее

В Северо-Кавказском федеральном университете занялись улучшением кавказских кисломолочных продуктов – они не только будут готовиться значительно быстрее, но и станут намного полезнее и вкуснее.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) занялись технологиями промышленного производства традиционных для Северного Кавказа кисломолочных напитков, сообщила пресс-служба вуза.

Ноу-хау специалистов вуза - ферментация кисломолочных напитков на основе домашнего айрана с применением акустической кавитации, то есть ультразвука, который не только усилит процессы брожения, но и ускорит процесс ферментации, а значит - снизит время на производство, а также уменьшит нужное количество закваски и удешевит себестоимость продукта, передает "АиФ- Ставрополье".

Еще один несомненный плюс новой разработки ученых СКФУ – обновленная молочка обретет новые вкусы: так, легкую сладость ей придаст не сахар, а сами кисломолочные бактерии, позволив сохранить лечебно-профилактические свойства продукта.

В то же время ученые вуза максимально бережно сохранят уникальный состав молочнокислых бактерий, который и придает домашнему айрану его настоящий вкус.