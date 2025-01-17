Вестник Кавказа

Школьники Ингушетии будут учиться по собственным учебникам истории

Школьники Ингушетии будут учиться по собственным учебникам истории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии закончили разработку собственных учебников по истории республики для 5-7 классов – предмет появится в программе в начале следующего учебного года, правила ведения курса прописаны в учебниках для педагогов.

С нового 2025- 2026 учебного года ученики в школах Ингушетии с 5 по 7 классы будут изучать историю региона по новым учебникам, охватывающие периоды с древнейших времен и до наших дней, рассказала кандидат исторических наук и руководитель авторского коллектива учебника Марем Долгиева.

"Ингушетия вошла в число регионов-участников пилотного проекта по введению в школьную программу урока истории родного края и подготовке соответствующего учебника. …Первый учебник для учащихся пятых классов охватывает период с древнейших времен и до конца XVI века: сюда входит информация по населению края в каменном веке, начало железного века, ранний бронзовый век, аланское государство и так далее. В учебники для шестых классов входит история республики с XVII века по XX век, а для седьмых классов - история XX века и до наших дней, в том числе про участие ингушей в Великой Отечественной войне"

- Марем Долгиева

Задача авторов учебного пособия – воспитать в молодых жителях республики настоящих патриотов, влюбленных в свою родину, которую попробовали сформировать авторы учебного пособия, доктора и кандидаты наук, сотрудники НИИ им. Чаха Ахриева, Ингушского государственного университета и преподаватель истории одной из школ региона.

Также Минпросвещения Ингушетии подготовило три пособия для педагогов, где детально прописаны все уроки, по которым будут раз в неделю заниматься школьники региона, отметила Долгиева.

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