Вестник Кавказа

В КБГУ предложили инновационный метод очистки Черного моря от мазута

Химическая лаборатория
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Новый способ очистки морской воды на месте экологической катастрофы в Черном море, предложенный учеными Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова, сокращает время очистки и минимизирует ручной труд.

Ученые из Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) разработали инновационный способ очистки Черного моря с помощью серпентинита - особой горной породы, связывающей мазут и обладающей магнитными свойствами, сообщили в учебном заведении.

"Суть заключается в использовании необычного сорбента - серпентинита, или змеевика, - горной породы, обильно залегающей в горах Кабардино-Балкарии. При измельчении в порошок он действует как губка: впитывает мазут с поверхности воды. Серпентинит обладает высокой пористостью и адсорбционной способностью. После того как он "собрал" мазут, массу легко удалить магнитом - частицы породы магнитятся"

- руководитель центра водородных технологий КБГУ Рамазан Тегаев

Главные преимущества нового метода налицо: сорбент экологичен и эффективен, а его запасы поистине неисчерпаемы, при этом он нетоксичен и не вредит морским обитателям, передает ТАСС.

Технология признана одной из самых эффективных и направлена в федеральный оперштаб по ликвидации ЧП, ее уже оценили в ситуационном центре в Анапе, назвав одной из лучших. Если ее одобрят, серпентинит станет одним из основных инструментов для очистки Черного моря.

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