В Сочи полностью восстановили железную дорогу

На Черноморском побережье Сочи полностью восстановлено железнодорожное движение по разрушенному от шторма участку.

Движение по железнодорожному пути в Сочи, где в конце ноября шторм разрушил часть дороги, полностью восстановлено. Сейчас поезда вернулись к прежнему графику. Информация об этом была опубликована в telegram-канале РЖД.

К ремонтным работам были привлечены более 150 человек и специальная техника.

Чтобы не допустить полной остановки железнодорожного сообщения, на время ремонта было решено запустить движение в реверсивном формате по уцелевшему пути.

Отмечается, что работниками РЖД было уложено 115 метров железнодорожного полотна возле станции Лазаревская.

Для того чтобы предотвратить повторение ситуации, на побережье установили 300 волнорезов из железобетона и укрепили дорожную насыпь несколькими сотнями вагонов со щебнем и бытовым камнем.

Кроме этого, чтобы наблюдать за состоянием железной дороги, на этом участке установили 17 наблюдательных постов.