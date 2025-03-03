Вестник Кавказа

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Добраться из Сочи в Сухум на электропоезде "Ласточка" можно будет быстрее. Сейчас время в пути составляет 3 часа 20 минут.

Есть возможность сократить время в пути на "Ласточке" из Сириуса в столицу Абхазии, об это рассказали в АЖД.

"Тестовый рейс поезда в Сухум показал, что есть перспективы уменьшить время преодоления расстояния, которое сейчас составляет 3 часа 20 минут. Это отметили представители руководства РЖД"

– АЖД

Ожидается, что регулярное движение поезда между Сириусом и Сухумом стартует 1 мая этого года.

Напомним, "Ласточки" позволяют пройти пограничный контроль без очередей, все процедуры проводятся в поезде.

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