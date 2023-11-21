Вестник Кавказа

Ремонт ж/д путей в Сочи изменил график поездов

Ремонт ж/д путей в Сочи изменил график поездов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за ремонта железнодорожного полотна поезда из Сочи ходят по новому графику.

В Сочи продолжается ремонт пострадавшего во время шторма железнодорожного полотна. Из-за этого многие поезда дальнего следования и электрички ходят по новому графику. Информация об этом была опубликована в telegram-канале РЖД. 

Отмечается, что в 13 маршрутов, которые идут в Адлер, были внесены изменения в расписание. Также изменился график 12 поездов, которые идут в обратную сторону.

Пассажирские составы идут с опозданием до часа. Так, например, поезд, который идет по маршруту Краснодар-Аэропорт, опаздывает на 20 минут. 

Кроме этого, были внесены изменения в график пригородных скоростных поездов "Ласточка". Пять из них временно выведены из работы. 

Прежнее расписание планируют вернуть, когда дорожные работы будут завершены. 

Сейчас на разрушенном штормом участке дороги введено реверсивное движение.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1635 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы