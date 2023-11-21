Ремонт ж/д путей в Сочи изменил график поездов

Из-за ремонта железнодорожного полотна поезда из Сочи ходят по новому графику.

В Сочи продолжается ремонт пострадавшего во время шторма железнодорожного полотна. Из-за этого многие поезда дальнего следования и электрички ходят по новому графику. Информация об этом была опубликована в telegram-канале РЖД.

Отмечается, что в 13 маршрутов, которые идут в Адлер, были внесены изменения в расписание. Также изменился график 12 поездов, которые идут в обратную сторону.

Пассажирские составы идут с опозданием до часа. Так, например, поезд, который идет по маршруту Краснодар-Аэропорт, опаздывает на 20 минут.

Кроме этого, были внесены изменения в график пригородных скоростных поездов "Ласточка". Пять из них временно выведены из работы.

Прежнее расписание планируют вернуть, когда дорожные работы будут завершены.

Сейчас на разрушенном штормом участке дороги введено реверсивное движение.