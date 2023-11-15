Вестник Кавказа

В Сочи завершают ремонт железной дороги, разрушенной штормом

В Сочи завершают ремонт железной дороги, разрушенной штормом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи продолжают чинить железнодорожное полотно, которое пострадало в результате непогоды. Ремонтные работы подходят к концу.

Сочинские железнодорожники закончили основной этап починки ж/д полотна, которое было разрушено во время шторма 27 ноября. Такую информацию рассказали в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что для починки путей было израсходовано больше сотни вагонов щебня и камней, которые использовали, чтобы укрепить насыпь дороги.
Отмечается, что рабочие уложили около 115 метров ж/д путей.

Также продолжаются работы по укреплению линии берега. Возведены 153 конструкций, которые будут разбивать волны.

После того как работы завершатся, будет снято реверсивное движение и поезда смогут пойти в штатном режиме.

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