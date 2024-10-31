В Дагестане завершили проектирование новой железнодорожной станции

Вблизи границы Дагестана и Азербайджана скоро начнется строительство новой станции. Она позволит значительно увеличить грузооборот на участке Северо-Кавказской железной дороги.
На Северо-Кавказской железной дороге завершаются проектные работы по строительству новой станции "Самур-2", которая расположена вблизи границы Дагестана и Азербайджана. Скоро должны начаться строительные работы, рассказал руководитель дороги Сергей Задорин.
Сообщается, что на транспортном объекте будут функционировать пункты таможни и пограничной службы.
Ожидается, что провозная способность станции составит около 15 млн тонн грузов.
СКЖД также тесно взаимодействует с Азербайджаном по вопросам строительства железнодорожных объектов. Так, проводятся работы по расширению путей на маршруте от Дербента до Самура. Планируются также работы по сооружению дополнительных путей из Кизляра.