В Сочи открывают зимние пляжи, пострадавшие во время шторма

Сочинские зимние пляжи в скором времени снова откроются для посетителей. Их почти очистили после недавнего шторма.

Власти Сочи заявили, что совсем скоро вновь заработают зимние городские пляжи. Сочинская набережная сильно пострадала в результате недавно прошедшего шторма на побережье Черного моря. Рабочие завершают процесс уборки и восстановления общественных мест и в скором времени гости и жители города снова смогут проводить время у моря.

Отмечается, что первый пляж «Маяк», который находится в самом центре города, откроется 2 декабря. На следующий день заработают еще два городских пляжа. В планах у властей открыть 11 зимних пляжах в разных районах города в течении следующей недели. Все остальные пляжи заработают в середине декабря.

Заместитель мэра Сочи Светлана Калинина рассказала, что власти и рабочие прикладывают все усилия, чтобы набережная как можно скорее смогла принимать посетителей.

"На уборке пляжных территорий и морских набережных ежедневно задействованы 1,5 тысячи человек и 150 единиц техники. Стремимся как можно быстрее ликвидировать все последствия стихии и восстановить всю инфраструктуру зимних пляжей. Проработали с пользователями поэтапный график открытия"

– Светлана Калинина