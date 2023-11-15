Вестник Кавказа

Морской вокзал Сочи ждет ремонт

Морской вокзал
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Реставрационные работы проведут в здании сочинского Морвокзала. Будут восстановлены витражи, лепнина, скульптуры.

В Сочи планируется провести ремонт морского вокзала, составлен проект работ.

"Подготовлен проект реставрации комплекса Морского вокзала. Он предусматривает обновление лепного декора башни, скульптурных фигур, витража шпиля, включая воссоздание утраченных и поврежденных фрагментов"

– департамент архитектуры Сочи

Помимо восстановления декоративных элементов, на вокзале в рамках реставрации будут проведены противоаварийные работы.

Морвокзал Сочи был построен в 1955 году и является одной из визитных карточек курорта. Здание венчает шпиль, высотой 38 м, в который не раз ударяли молнии.

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