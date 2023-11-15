Сочи, Калининград, Сортавала - самые подорожавшие направления на Новый год

Стало известно, в каких российских городах аренда жилья на Новый год подорожала сильнее всего с прошлой зимы. В цене особенно выросли черноморский Сочи, карельская Сортавала и балтийский Калининград.

На 30% выросла цена суточной аренды апартаментов на Новый год сразу в нескольких регионах России.

По сравнению с прошлым годом, почти на треть дороже стало пребывание на новогодние праздники в Сортавале - карельском городе на берегу Ладожского озера, Сочи и Адлере - главных отечественных черноморских курортах, Калининграде - столице самого западного региона России.

Средняя цена за ночь на новогодние каникулы по данным сервиса Суточно.ру:

Сортавала - 9,7 тыс рублей,

Сочи - 5,9 тыс рублей,

Адлер - 4,6 тыс рублей,

Калининграде - 4, 3 тыс рублей,

Санкт-Петербург - 5,4 тыс рублей,

Кисловодск - 4,9 тыс рублей.

Согласно прогнозам, в предстоящий месяц цены, скорее всего, не будут подниматься, но свободных вариантов может остаться меньше, поэтому бронирование жилья на праздники лучше не откладывать.