РЖД запустит поезд из Махачкалы в Адлер

Между Махачкалой и Адлером начнут ходить поезда. Подробности рассказали в РЖД.

РЖД решили расширить сообщение между курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. В частности, появится маршрут Махачкала-Адлер, поезда будут ходить два раза в неделю, рассказали в компании.

"Чтобы как можно больше путешественников смогли провести отпуск в тёплых краях, этим летом мы запланировали около 170 пар поездов в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Они сделают свыше 28,8 тысяч рейсов"

- РЖД

Также в компании ввели и другие новые маршруты: из Москвы в Новороссийск будут ходить двухэтажные составы, из Санкт-Петербурга в Симферополь поезд будет останавливаться на Казанском вокзале в российской столице.

На части старых направлений обновили составы, в них добавили новые места. Речь идет о поездах из Москвы в Адлер.