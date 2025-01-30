Вестник Кавказа

РЖД запустит поезд из Махачкалы в Адлер

РЖД запустит поезд из Махачкалы в Адлер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Махачкалой и Адлером начнут ходить поезда. Подробности рассказали в РЖД.

РЖД решили расширить сообщение между курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. В частности, появится маршрут Махачкала-Адлер, поезда будут ходить два раза в неделю, рассказали в компании.

"Чтобы как можно больше путешественников смогли провести отпуск в тёплых краях, этим летом мы запланировали около 170 пар поездов в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Они сделают свыше 28,8 тысяч рейсов"

- РЖД

Также в компании ввели и другие новые маршруты: из Москвы в Новороссийск будут ходить двухэтажные составы, из Санкт-Петербурга в Симферополь поезд будет останавливаться на Казанском вокзале в российской столице.

На части старых направлений обновили составы, в них добавили новые места. Речь идет о поездах из Москвы в Адлер.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россельхознадзор признал опасной часть мясомолочной продукции Дагестана

Россельхознадзор признал опасной часть мясомолочной продукции Дагестана

Суд арестовал одного из организаторов незаконной свалки в Дербенте

Суд арестовал одного из организаторов незаконной свалки в Дербенте

ДТП в Махачкале с БТР унесло жизнь человека

ДТП в Махачкале с БТР унесло жизнь человека

Неизвестные едва не загубили три ясеня в Махачкале

Неизвестные едва не загубили три ясеня в Махачкале

Своего представителя в Дагестане утвердил МИД России

Своего представителя в Дагестане утвердил МИД России

В Махачкале аренда квартиры выросла почти на треть за год

В Махачкале аренда квартиры выросла почти на треть за год

В аэропорту Махачкалы задерживаются семь рейсов

В аэропорту Махачкалы задерживаются семь рейсов

Кубок России по футболу отправился в турне по Дагестану

Кубок России по футболу отправился в турне по Дагестану

Махачкала встретила нового чемпиона UFC

Махачкала встретила нового чемпиона UFC

Магомед Анкалаев – третий чемпион UFC из Дагестана

Магомед Анкалаев – третий чемпион UFC из Дагестана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы