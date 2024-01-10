В SOCAR отметили важность создания Зангезурского коридора

Зангезурский коридор важен для всего региона, он принесет выгоду и Азербайджану, и Армении. Запуск нового маршрута позволит увеличить международные перевозки, отметили в SOCAR.

О большом значении для региона Зангезурского коридора заявил советник главы SOCAR Эльчин Агакишиев.

Создание Зангезурского коридора окажет большое влияние на операции в регионе, сообщил он в ходе панели по логистике на конференции Drilling Caspian в Баку.

"С открытием коридора мы сможем конкурировать с Грузией за международные перевозки в региональном масштабе, увеличить объемы общих операций в этой области", - заметил он. Также Эльчин Агакишиев указал на то, что не только Азербайджан может быть заинтересован в данном транспортном маршруте.

"Открытие коридора должно быть выгодно и Армении, то есть принесет мир в регион. Таким образом, это важно для всего Южного Кавказа и связи с соседними государствами. Мы сможем добиться стабильности в регионе. Это важно и с точки зрения экономического роста, и создания новых рабочих мест"

– советник президента SOCAR