Ереван все-таки построит свою часть Зангезурского коридора

Глава МИД Армении подтвердил, что в ближайшее время республика может заключить мирный договор с Азербайджаном. По его словам, стороны согласовали документ примерно на 81%.

Армения исключает контроль со стороны сторонних сил над дорогой, которая пролегает между Азербайджаном и Нахчываном в Сюнике. Такое заявление сделал 9 сентября глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Ничего того, что подразумевает создание коридора и передачи его контроля какой-либо третьей стороне не обсуждается"

– руководитель министерства

Он поведал, что в настоящее время обсуждается вариант привлечения частных компаний с обеих сторон, для решения вопросов безопасности граждан. В теории они могут сопровождать товарные или пассажирские вагоны.

"В случае разблокирования транспортных коммуникаций присутствие по всей линии железной дороги компании, государственной или частной, принадлежащей третьим силам, для нас неприемлемо"

– Арарат Мирзоян

Руководитель внешнеполитического ведомства также прокомментировал ситуацию вокруг мирного соглашения Азербайджана и Армении. По его словам, Баку и Ереван могут заключить его в ближайшее время.

"Армения и Азербайджан имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение"

– глава МИД Армении

Он подчеркнул, что стороны уже согласовали мирный договор более чем на 80%.

"Есть 16 статей, 13 из них согласованы полностью, 3 – частично. Премьер говорил о 17 статьях, видимо, он имел в виду и преамбулу"

– армянский министр

Армения согласна на Зангезурский коридор

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, заявление Арарата Мирзояна и аналогичное заявление спикера парламента Алена Симоняна, касаясь второстепенного аспекта – нарушает ли охрана частной компанией дороги из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван армянский суверенитет – косвенно сообщает о куда более важном: Ереван все же собрался эту дорогу построить. "Конечно, поскольку армянские власти несколько лет подряд говорили, что они против строительства Зангезурского коридора и "коридорной логики", они не могут прямо сказать, что наземное транспортное сообщение между Зангиланом и Нахчываном через Мегри все-таки будет организовано. Поэтому сейчас они просто "проглотили" это объявление и ведут себя так, будто реализация проекта Зангезурского коридора никогда не подвергалась сомнению, а речь идет лишь о том, как им хотелось бы обеспечивать безопасность армянского участка дороги", – прежде всего сказал он.

"Для Еревана вопрос охраны трассы может быть действительно более существенным в моменте, поскольку он пытается устранить Россию из проекта Зангезурского коридора. Напомню, что в трехстороннем Заявлении от 9-10 ноября 2020 года указано, что контроль за транспортным сообщением между Зангиланом и Нахчываном по армянской территории осуществляют погранвойска ФСБ. По каким-то причинам армянские власти не желают, чтобы те же пограничники, которые сейчас охраняют армяно-иранскую границу, занимались охраной дороги, чей маршрут будет пролегать в непосредственной близости от этой границы – хотя к их работе на иранском рубеже Армении у правительства Никола Пашиняна претензий нет. Поэтому разговорами о выборе ЧОП для армянского участка Зангезурского коридора Ереван еще и создает видимость, будто вопрос с отказом России в контроле за транспортным сообщением на этом участке уже решен", – обратил внимание Андрей Петров.

"В таком случае становится понятной настойчивая враждебная риторика властей Ирана о Зангезурском коридоре – на самом деле она направлена не против России и Азербайджана, а против Армении. Тегеран не хочет, чтобы Армения строила свою дорогу из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван. Тегерану нужно, чтобы единственным южным маршрутом из Азербайджана в сторону Турции была трасса через территорию Ирана. Проект иранского участка Зангезурского коридора успешно реализуется сейчас совместно Баку и Тегераном путем строительства мостов через Араз у двух точек схождения армяно-азербайджанской и армяно-иранской границ. Если будет действовать только дорога через Иран, иранская экономика будет получать максимум доходов от транзита грузов по Зангезурскому коридору из России и Центральной Азии в Турцию и обратно. Если же Армения построит свой участок, он будет конкурировать с иранским, причем окажется более выгодным для перевозок из РФ и Казахстана из-за членства Еревана в ЕАЭС. Тогда Иран рискует быть выброшенным из трансрегиональных грузопотоков в направлении "Восток-Запад"", – подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Здесь надо добавить, что в конечном счете делать выбор будет Азербайджан. Президент Ильхам Алиев уже говорил, что тема Зангезурского коридора более не является приоритетной для Баку. Маршрут через Иран позволит Азербайджану дополнительно мотивировать беспокойного южного соседа вести себя конструктивно. Вместе с запуском МТК "Север-Юг" иранский участок Зангезурского коридора достаточно свяжет экономику Исламской Республики с реализуемыми Баку межрегиональными транспортными проектами, чтобы заинтересовать Тегеран в исключительно дружелюбных двусторонних отношениях. В этой связи Армении для запуска армянского участка Зангезурского коридора еще нужно предложить Азербайджану что-то такое, что перевесит политические выгоды от иранского маршрута. Так что теоретические разговоры о ЧОПах и армянском суверенитете на самом деле ничего не значат: без выгодного Баку предложения армянскую дорогу из Зангилана в Нахчыван уже нет смысла даже начинать строить", – заключил Андрей Петров.