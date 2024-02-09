В Северной Осетии открываются новые центры коммуникаций

Новые площадки для кол-центров открываются в Северной Осетии. Открыто семь центров коммуникаций в разных городах республики.

В Северной Осетии продолжают открываться центров коммуникаций, сотрудники которых отвечают на вопросы клиентов различных российских компаний. Учреждения работают в формате кол-центров.

«Открыли семь центров коммуникаций в Северной Осетии. Более 150 новых рабочих мест появилось в Алагире, Ардоне, Беслане, Владикавказе, Дигоре, Чиколе и Эльхотово. Еще один центр коммуникаций планируется создать в Моздоке»

– Глава республики Сергей Меняйло

Он отметил, что каждый центр обеспечит около двух десятков рабочих мест. Все сотрудники предварительно будут проходить бесплатное обучение.

Республиканские власти отмечают, что центры открываются в рамках реализации проекта по развитию сельской молодежи.