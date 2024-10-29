Четыре школы и детсада построят в Северной Осетии до 2028 года

Власти Северной Осетии намерены возвести в течение нескольких лет четыре школы и детсада. За это время планируется также капитально отремонтировать свыше двух десятков школ.

В период с 2025 по 2027 год в Северной Осетии собираются осуществить строительство двух школ и двух детских садов. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"Министерство просвещения России поддержало наши заявки на 48 объектов! В перечне не только строительство новых образовательных учреждений, но и капремонт 21 школы"

– Сергей Меняйло

Кроме того, руководитель региона поведал о планах обновить 16 детсадов, а также 7 учреждений среднего профессионального образования.

"В общей сложности более 7 миллиардов рублей будет предусмотрено на реализацию этих мероприятий"

– глава республики



