Вестник Кавказа

Четыре школы и детсада построят в Северной Осетии до 2028 года

Четыре школы и детсада построят в Северной Осетии до 2028 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии намерены возвести в течение нескольких лет четыре школы и детсада. За это время планируется также капитально отремонтировать свыше двух десятков школ.

В период с 2025 по 2027 год в Северной Осетии собираются осуществить строительство двух школ и двух детских садов. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"Министерство просвещения России поддержало наши заявки на 48 объектов! В перечне не только строительство новых образовательных учреждений, но и капремонт 21 школы"

– Сергей Меняйло

Кроме того, руководитель региона поведал о планах обновить 16 детсадов, а также 7 учреждений среднего профессионального образования.

"В общей сложности более 7 миллиардов рублей будет предусмотрено на реализацию этих мероприятий"

– глава республики


 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
695 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пять новых малых водохранилищ начнут возводить в Армении в следующем году

Пять новых малых водохранилищ начнут возводить в Армении в следующем году

В Грузии активно строят новые отели

В Грузии активно строят новые отели

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

Новый водопровод обеспечит водоснабжением свыше 50 тыс человек в Кабардино-Балкарии

Новый водопровод обеспечит водоснабжением свыше 50 тыс человек в Кабардино-Балкарии

Ремонт на станции «Авлабари» в Тбилиси скоро завершат

Ремонт на станции «Авлабари» в Тбилиси скоро завершат

В Грозном построят православный храм

В Грозном построят православный храм

Глэмпинг с бассейном появится на «Мамисоне»

Глэмпинг с бассейном появится на «Мамисоне»

Центр соцобслуживания инвалидов построили в Ингушетии

Центр соцобслуживания инвалидов построили в Ингушетии

В Грозном возведут гостиничный комплекс за 7 млрд рублей

В Грозном возведут гостиничный комплекс за 7 млрд рублей

Жителям Назрановского района Ингушетии построят новый мост

Жителям Назрановского района Ингушетии построят новый мост

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы