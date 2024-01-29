Северная Осетия внедряет цифровизацию спорта 

Отследить свой прогресс в сфере спортивных достижений, записаться на тренировку и свериться с планом питания смогут спортсмены в Северной Осетии. В республике начали реализацию проекта в сфере цифровизации спорта.

Значительно сократить бумажную работу спортивных организаций и сделать спорт ближе призван проект, который начал реализовываться в Северной Осетии в области цифровизации спорта.

«Наша республика стала первым регионом СКФО, который запустил проект в сфере цифровизации спорта. Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с платформой „Мой спорт“. Эта онлайн-система призвана сделать жизнь каждого в стране участника спортивного процесса проще и комфортнее, а спорт — ближе и доступнее»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Далее он отметил, что ан базе платформы будут созданы не только списки спортсменов и тренеров, также туда войдут дворцы спорта и спортивные залы. Также в приложении можно будет свериться с планом соревнований и уточнить время тренировки. Кроме того, всем желающим будут доступны дневники питания, а также графики спортивного прогресса.