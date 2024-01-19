В КЧР в этом году построят восемь масштабных спортивных объектов

Власти Карачаево-Черкесии активно развивают спортивную инфраструктуру республики. В этом году региона возведет восемь спортивных объектов.

Карачаево-Черкесия в этом году усиленно займется развитием спортивной и оздоровительной сферы. В планах у властей возвести восемь объектов спорта. Об этом рассказал глава региона Рашид Темрезов.

"Новый ФОК, две умные спортплощадки и пять площадок с уличными тренажерами - такие спортивные объекты создадим в КЧР в 2024 году. Современный малый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Курджиново и, несомненно, обеспечит жителям села комфортные и безопасные условия для занятий спортом и поддержания здоровья"

– Рашид Темрезов

Уточняется, что в нынешнем году завершится проект ледового дворца в Карачаевске и спорткомплекса в Теберде.

В Урупском районе введут в эксплуатацию комплекс на 930 квадратных метров.

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году власти закончили возведение 12 спортивной инфраструктуры.