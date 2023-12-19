Вестник Кавказа

В КЧР за два года создали более 100 туристических проектов

В КЧР за два года создали более 100 туристических проектов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии усиленно развивают туризм и за два года создали свыше 100 проектов с туристической отрасли. На их реализацию ушло более 700 млн рублей.

Карачаево-Черкесия масштабно развивает сферу туризма в регионе и создала свыше сотни туристических проектов в течение двух лет. В рамках национального проекта по развитию туриндустрии регион потратил более 700 млн рублей. Такую информацию озвучил глава министерства туризма и курортов республики Расул Текеев. 

"За два года по программе в республике реализовано и поддержано 107 проектов на общую сумму 738,2 миллиона рублей, в том числе по созданию модульных некапитальных средств размещения, туристско-информационных центров, приобретение туристского оборудования и иные проекты"

 - Расул Текеев

Он рассказал, что благодаря поддержке государства удалось реализовать массу проектов по возведению туристической инфраструктуры в регионе.

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