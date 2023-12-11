В КЧР появится первый аэропорт

Карачаево-Черкесия запускает масштабный проект по строительству первого в республике аэропорта. Начало строительства назначено на 2025 год.

Власти Карачаево-Черкесии объявили о разработке проекта по возведению первой воздушной гавани в республике. Первый этап проекта начнется в следующем году, а в 2025 году будет дан старт строительству новой авиагавани. Информацию об этом опубликовал своем telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"С Минэкономразвития мы провели в данном направлении большую работу в части подготовки и разработки технико-экономического обоснования проектов. В следующем году планируем начать проектные работы со стартом строительства в 2024 и 2025 годах"

– Рашид Темрезов

Кроме этого, власти региона намерены реализовать еще один масштабный проект по строительству дороги, которая свяжет два горнолыжных курорта Архыз в КЧР и Красную Поляну в Сочи. Возведение магистрали намечено на 2024 год.