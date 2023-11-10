Рашид Темрезов: Карачаево-Черкесия привлекает все больше туристов

Карачаево-Черкесия привлекает к себе все больше россиян: в регион ежегодно растет турпоток, рассказал глава региона Рашид Темрезов.

Туризм – одно из главных направлений развития Карачаево-Черкесии (КЧР), а курорты региона признаны самыми яркими на внутренних направлениях России, рассказал сегодня на международной выставке-форуме "Россия" в Москве глава КЧР Рашид Темрезов.

"Последние годы мы наблюдаем кратное увеличение туристического потока. По итогам прошлого года республику посетило около 2 млн туристов. В среднем турпоток в республику растет на 20% ежегодно. И уже сейчас наша гостеприимная Карачаево-Черкесия приняла в четыре раза больше путешественников, нежели насчитывает собственных жителей"

- Рашид Темрезов

Именно поэтому власти региона делают упор на развитие туризма, поскольку многие из регионов развиваются благодаря своим курортам, и это – не только зимние здравницы, специализирующиеся на зимнем отдыхе в горах и экстремальных горнолыжных трассах: это и экологический, и этнокультурный, и гастрономический туризм, передает "АиФ-Ставрополь".

"Только хайкинговых и треккинговых маршрутов в Карачаево-Черкесии – 77! И мы находимся в тройке российских регионов по популярности маршрутов для летнего хайкинга"

- Рашид Темрезов

Главная жемчужина региона - Тебердинский нацпарк, в котором можно увидеть множество представителей местной флоры и фауны, включенных в Красную книгу России, а также свыше 157 озер, больше 100 водопадов и больше 100 ледников, добавил глава региона.