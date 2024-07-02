В середине недели Кавказ освежат грозы и ливни

В регионах Северного Кавказа уже в середине недели наступит небольшая передышка от жары – в регион ненадолго придут дожди с грозами и градом, которые будут сопровождаться шквалистым ветром, сообщает Гидрометцентр РФ.

Изнывающим от жары жителям Северного Кавказа погода предоставит небольшую передышку в середине недели: синоптики Гидрометцентра России прогнозируют дожди, грозы и даже град, сообщает сайт ведомства.

"9 июля ожидается сильная жара в Ставропольском крае (до 40 градусов), Кабардино-Балкарии, Северной Осетии (до 38 градусов), 9-10 июля - в Ингушетии, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. 9-11 июля - в Северной Осетии прогнозируются сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-23 м/с (в Северной Осетии - до 25 м/с)"

- Гидрометцентр России

Вместе с непогодой на регион обрушится шквалистый ветер – это несет непосредственную угрозу, которая будет усугубляться возможным подъемом уровня воды в реках, а также потенциальной угрозой схода селей в горах, предупредили спасатели, передает ТАСС.