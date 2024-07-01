Юг России ждет неделя температурных рекордов

Если жители юга России считают, что в регионе установилась аномальная жара, то это не так – настоящие температурные рекорды наступят на следующей неделе, когда столбики термометров зашкалят за 40 градусов.

Блокирующий антициклональный процесс, который сформировался на юге России, приведет на предстоящей рабочей неделе к длительному периоду рекордной жары - столбики термометров в некоторых регионах поднимутся выше плюс 40 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Симферополь - плюс 37, Ростов-на-Дону - плюс 39, Краснодар - плюс 40"

- Евгений Тишковец

"Порадует" рекордами и погода в Херсоне – кое-где по области температура воздуха будет достигать отметки в плюс 43 градуса, и это даже не рекорд какого-то дня, а всего июля, ожидается такой "градус" уже 11 июля, передает РИА Новости.

То же ждет и Запорожье – по области будет побит рекорд месяца, который держится с 2016 года - 39,5 градуса в тени, добавил синоптик.