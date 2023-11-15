В секторе Газа погиб россиянин

В ходе боевых действий в секторе Газа накануне погиб гражданин РФ, об этом в российское представительство при Палестинской национальной администрации сообщили россияне, проживающие в регионе.

Сотрудникам российской дипмиссии в Рамалле сегодня россияне, проживающие в охваченном войной секторе Газа, сообщили о гибели соотечественника, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"От находящихся в секторе Газа соотечественников получили информацию о гибели там российского гражданина Маджеда Хассуны в пятницу в результате удара израильской армии по дому, где проживал его отец и другие родственники"

- Алия Зарипова

Пока подтвердить это сообщение российское представительство не может, задачу по проверке информации усложняют возобновившиеся боевые действия, однако эта работа проводится, отметила пресс-секретарь, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне утром в секторе Газа возобновились боевые действия. Как заявили в ЦАХАЛ, причиной этого стало нарушение боевиками радикального движения ХАМАС согласованной ранее и действовавшей на протяжении уже нескольких дней оперативной паузы. Также ХАМАС начало стрельбу по Израилю, добавили в пресс-службе армии Израиля.