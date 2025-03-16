Что происходит в Израиле: Катаргейт, громкие увольнения и протесты

На фоне продолжающегося второй год конфликта с Палестиной напряженность внутри Израиля становится всё сильнее. Почему Премьер-министр Нетаньяху оказался в центре расследования, причем тут Катар и почему в Израиле протесты - рассказываем в этом материале.

Почему Нетаньяху хочет всех уволить?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взялся за то, что по его словам, является укреплением демократии посредствам устранения неизбираемых чиновников. В середине марта он попытался уволить главу внутренней спецслужбы Шин Бет, которая в том числе занимается расследованиями, связанными с деятельностью самого Нетаньяху. Ронен Бар, глава Шин Бет (ШАБАК), смог удержаться на посту, благодаря решению Гали Бахарав-Миара, генеральному прокурору Израиля. Несколько дней спустя уже сама генеральный прокурор оказалась под ударом: кабинет министров принял вотум недоверия в отношении её деятельности.

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И Бар, и Бахарав-Миара в настоящий момент всё еще занимают свои должности и имеют полномочия для того, чтобы заявить, о противозаконности действий Нетаньяху. Гали Бахарав-Миара курирует систему правосудия, которая обвиняет Нетаньяху в коррупции по трем отдельным делам, а Ронен Бар инициировал расследование, которое получило название Катаргейт.

Что такое Катаргейт?

Катаргейт - это расследование в отношении двух помощников Нетаньяху, Йонатана Уриха и Эли Фельдштейна, которые обвиняются в продвижении позитивного образа Катара в израильских масс-медиа. Оба были арестованы в понедельник, тогда же был допрошен и сам Нетаньяху. Обвинения сводятся к тому, что помощники Нетаньяху получали деньги от американской группы ThirdCircle, представляющей интересы Катара, с целью активного освещения миротворческих усилий Катара в качестве посредника в переговорах между Хамас и Израилем.

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В чем виноват Катар?

Катар свою причастность к финансированию ближайших помощников Нетаньяху отрицает, заявляя, что Египет, в частности, играет не меньшую роль как переговорщик, чем сам Катар, а подобные обвинения лишь саботируют усилия по достижению мира и подрывают отношения между Катаром и Израилем.

Что на самом деле происходит в Израиле?

Дело Катаргейта напрямую не касается Нетаньяху и в целом на сегодняшний день не кажется более значительным, чем, например, коррупционные разбирательства в отношении премьер-министра. Однако в сочетании со стремлением Нетаньяху уволить главу контрразведки и генерального прокурора, а также с принятием закона об усилении контроля над назначением судей, он напомнил общественности о том, что было в 2023 году до нападения Хамас на Израиль. Тогда, начиная с января, по всей стране проходили массовые протесты против судебной реформы, инициированной Нетаньяху с тем, чтобы расширить полномочия кабинета министров над системой правосудия. После нападения Хамас правительство Нетаньяху пообещало приостановить работу над судебной реформой до тех пор, пока не закончится война.

Катаргейт 2025 послужил очередным напоминанием о том, что премьер-министр вовлечен в большое количество внутренних разбирательств, что, в свою очередь, мешает ему исполнять свои обязанности, в частности, заключить соглашение с Хамас и вернуть оставшихся заложников.

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Протесты в Израиле

Как и в 2023 году, протесты и митинги в Израиле становятся всё более частым явлением. Массовые протесты в Тель-Авиве и Иерусалиме вспыхивают периодически с середины марта. Часть протестов прошла после того, как Нетаньяху попытался уволить Ронена Бара, однако большинство митингов организуют жители Израиля, требующие перемирия в Газе и возвращения оставшихся заложников, которые по-прежнему удерживаются Хамас. Кроме того, среди населения страны всё больше сочувствующих палестинским гражданам, погибающим в Газе. Между тем правительство страны не спешит договариваться с палестинской группировкой, продолжая военные операции на территории Газы и одновременно с тем расширяя собственные полномочия.

Гражданская война в Израиле?

20 марта Аарон Барак, бывший председатель Верховного суда Израиля, заявил, что Израиль на пороге гражданской войны из-за того, что себе позволяет правительство страны. Согласно опросу, проведенному независимым исследовательским центром Институт политики еврейского народа, 60% респондентов согласны с Бараком в том, что угроза гражданской войны вполне реальна. Сам Нетаньяху в одной из социальных сетей написал, что гражданской войны не будет, а правительство в праве решать, кто будет главой Шин Бет.