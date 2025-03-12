С-400 в Сирии? Израиль поменял иранскую угрозу на турецкую

Турецкие военные базы и системы ПВО заставили Израиль нанести превентивные удары по военным базам в Сирии.

Между Турцией и Израилем накопилось немало проблем, начиная с октября 2023 года. Страны стояли буквально на ножах из-за израильской военной операции в секторе Газа. Анкара участвовала в международных исках против ЦАХАЛ и руководства Израиля, ввела собственные санкции против Тель-Авива, президент Реджеп Тайип Эрдоган призывал создать исламскую армию с целью защиты Палестины и угрожал ввести войска в Израиль. На эти противоречия накладывались также споры вокруг Средиземноморья и месторождений газа. Израиль поддерживал коалицию противников Турции в лице Греции и Кипра. В Сирии разногласия тоже имелись - Израиль тайно поддерживал курдские группировки - но они не стояли так остро ввиду участия множества внешних сил в сирийских событиях. Еврейское государство видело для себя наибольшую угрозу в Сирии в размещении там проиранских сил, а не во влиянии Турции на сирийском севере.

Посредничество США в конце срока Джо Байдена и заключение перемирия в Газе несколько снизило напряжение между Турцией и Израилем, хотя и не сняло его полностью. Учитывая частичное нарушение Израилем сделки и начало ограниченной военной операции в Газе в районе Рафах Анкара и Тель-Авив еще могут нарастить градус конфронтации. Однако более серьезной и реальной причиной прямого противостояния может стать не Палестина, а Сирия. После свержения Башара Асада главным внешним игроком в Сирии стала Турция, поддерживавшая пришедшие к власти антиасадовские силы. Она принимает активное участие в строительстве новой системы власти и вооруженных сил, в восстановлении зданий и инфраструктуры.

Израиль ни Башара Асада, ни Ахмеда Аш-Шараа не считал для себя большой угрозой. В Асаде Израиль беспокоило лишь его союзничество с Ираном, но иранскую угрозу Тель-Авив успешно купировал, нанося постоянные удары по местам дислокации КСИР и проиранских сил. Аш-Шараа сам по себе на данный момент не представляет опасность большую, чем Асад. Ему предстоит еще собрать страну под единой властью. С курдами Дамаск не до конца договорился, а совсем недавно имелись очаги сопротивления со стороны алавитов, друзов и христиан, которые были жестко подавлены. Оснознавая изначальную уязвимость новых властителей Сирии, Израиль превентивно занял буферную зону на Голанских высотах и постоянно ликвидирует военный потенциал, оставленный силами Асада и его союзниками. Почему Израиль не перестает этим заниматься, стало понятно относительно недавно.

В ночь на 3 апреля ЦАХАЛ ударила по военным объектам в Хаме и Дамаске, а также провела наземные рейды на юге страны. Кроме того, израильтяне разбомбили авиабазу Тияс ("Т4"). Это та самая база, на которой раньше располагались иранские и российские военнослужащие, ключевой аэродром ВВС Сирии и логистический хаб. При Асаде израильские ВВС регулярно наносили удар по "Т4". Иранцев и русских там уже давно нет. Так что же вдруг начало беспокоить Биньямина Нетаньяху и его "ястребов"?

Дело в том, что, по сообщениям турецких СМИ, Анкара в рамках формирования зоны запрета доступа (A2/AD) планирует разместить эшелонированную систему ПВО именно на этой авиабазе, по максимуму защитив ее от бомбардировок. Ближневосточный ресурс Middle East Eye сообщает, что на объекте будет развернута турецкая система ПВО Hisar, а сама база будет отремонтирована и расширена. Формально укрепление "Т4" направлено на борьбу с террористическими организациями, а в действительности позволит Турции установить господство в воздухе над большей частью Сирии и значительным участком восточного Средиземноморья.

"Создание турецкой военно-воздушной базы в Пальмире может усилить региональную напряженность и увеличить риск конфликта с Израилем. Любое значительное турецкое военное присутствие, особенно в стратегических местах, таких как Пальмира, может быть воспринято как угроза интересам безопасности Израиля", — заявил неназваный источник изданию The War Zone.

Слухи о появлении турецких баз в Сирии появились еще во время первого визита Аш-Шараа в Анкару в начале февраля. Официально в Анкаре не стали обнародовать сирийскую стратегию, но министр обороны Яшар Гюлер признал, что планы по созданию системы ПВО в центральной Сирии у его страны имеются. Спустя два месяца Анкара, согласно арабским СМИ, уже принялась переводить под свой контроль авиабазу Тияс. Еще одна организуется на военном аэродроме Менаг в 13 км от границы с Турцией. На "Т4" уже идут строительные работы, и на следующем этапе там будут размещены системы ПВО. По арабским источникам, наряду с турецкими образцами на Тиясе могут появиться те самые российские С-400, из-за которых американцы в свое время отстранили Турцию от программы производства и поставок истребителей F-35. Турецкие военные также намерены разместить на авиабазах собственные истребители.

Тот факт, что именно сейчас Израиль совершил один из крупнейших налетов на Сирию, подтверждают версию о том, что его беспокоит фактор усиления Турции и перспектива появления турецким систем ПВО на сирийской земле. Израильские СМИ даже не отрицают такой мотив. "Наши удары по Сирии — это сигнал Турции, чтобы она не создавала там военную базу и не вмешивалась в нашу деятельность", - сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.

Власти Турции не считают, что действия Израиля, чем бы они ни были подкреплены, являются оправданными, и квалифицирует их как нарушение международно-признанных границ Сирии. "Не было никакой провокации или нападения, направленного против Израиля с сирийской территории. Эти одновременные атаки демонстрируют понимание внешней политики, которое процветает в условиях конфликта", - отметили в МИД Турции. Заодно с Сирией ведомство Хакана Фидана обвинило Израиль и в атаках по Ливану, Западному берегу реки Иордан и Газе, назвав Тель-Авив "главной угрозой" безопасности стран региона.

Глава МИД Израиля обвинил Турцию в намерении превратить Сирию в свою марионетку. Гидеон Саар выразил обеспокоенность "негативной ролью", которую Турция играет в Сирии, Ливане и других ближневосточных странах. "Очевидно, что их намерение — сделать Сирию турецким протекторатом", — сказал он во время визита в Париж.

Как видно, смена власти в Сирии не принесла стабильности не только на внутренних, но и на внешних рубежах этой страны. Иранская угроза для Израиля сменилась турецкой. Анкара и Тель-Авив и так уже два года находятся в повышенной боевой готовности. Если раньше между Турцией и Израилем была буферная зона в виде проиранской и пророссийской Сирии Башара Асада, то сейчас, можно сказать, что такой границы уже нет. По разным оценкам, в Сирии уже находятся до 10 тыс турецких военных, направленных туда для поддержки "Сирийской национальной армии" в борьбе против YPG. С появлением турецких военных баз и систем ПВО Израиль начнет себя чувствовать менее комфортно. При будущих рейдах израильские истребители могут быть сбиты турецкими ПВО и ВВС с территории Сирии.

Первое, что могло бы устранить риск турецко-израильского столкновения - кардиальная смена турецкой региональной политики. Несмотря на устрашающие масштабы протестов оппозиции, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану пока что удается сохранить ситуацию под контролем, и митинги не мешают реализации его планов по Сирии. Скорее наоборот, если Израиль будет вести себя более активно, то Эрдоган может попробовать направить общественный гнев на Тель-Авив, угрожающий жизням мусульман в Палестине и Сирии.

Вторым серьезным фактором сдерживания мог бы стать Дональд Трамп. Его команда настроено произраильски, однако последний визит Хакана Фидана в США и телефонный разговор Трампа с Эрдоганом показал, что Белый дом намерен договариваться с Анкарой, в том числе и по F-35, хочет этого Нетаньяху или нет. Поэтому ставка Израиля на администрация Трампа может и не сыграть.